Zestrzelono go w 1987 podczas wojny w Afganistanie. Rosjanie odnaleźli pilota po 30 latach

Wrak porzuconego sowieckiego samolotu MiG-21 (United States Navy, domena publiczna, via Wikimedia Commons)

Radziecki pilot zaginął podczas wojny w Afganistanie w 1987 roku po tym, jak jego samolot został zestrzelony. Po ponad 30 latach Rosjanie ogłosili, że udało im się go odnaleźć i zamierzają sprowadzić go z powrotem do kraju.

Rosyjski Sojusz desantowców Rosji poinformował agencję RIA Novosti, że pilot, który został zestrzelony w 1987 roku podczas wojny w Afganistanie odnalazł się. Dotychczas żołnierz był traktowany jako zaginiony, ale w 2018 roku został odnaleziony w Afganistanie. Jak mówił gen. Walerij Wostrotin, szef Sojuszu desantowców Rosji, weteran wojny w Afganistanie, nie mógł podać zarówno imienia, jak i nazwiska odnalezionego pilota, zasłaniając się poufnością informacji. Wostrotin zapewnił za to, że Rosja już rozmawiała z Afganistanem w sprawie jego powrotu do kraju.- To naprawdę niezwykłe, teraz musimy pomyśleć o pomocy finansowej, pracy dyplomatycznej - powiedział Wostrotin. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, to odnalezionego pilota oprócz łez wzruszenia po powrocie do kraju, mogą czekać niewygodne pytania. Jak wytłumaczyć, że przez 30 lat, przebywając w Afganistanie (pojawiają się też wątki państw Azji Centralnej i Pakistanu), nie próbował kontaktować się z rodakami w jakikolwiek sposób? Poszukiwania zaginionych żołnierzy To nie pierwszy taki przypadek, gdy rosyjski żołnierz odnajduje się po latach. Głośno było o sprawie Bahretdina Hakimowa, pochodzącego z Uzbekistanu, który po 33. latach został odnaleziony w Afganistanie. Jak się okazało, Hakimow postanowił pozostać w tym kraju i nie wracać do Rosji. Komitet Weteranów Wojennych od lat zajmuje się poszukiwaniem zaginionych żołnierzy w Afganistanie, odnalazł 29 z 265. Zdarzały się już przypadki, że cudownie odnalezieni dawni obywatele ZSRR nie decydowali się na powrót do Federacji Rosyjskiej. Wojna w Afganistanie Radzieckie wojska wkroczyły do Afganistanu 25 grudnia 1979 r., by poprzeć komunistyczny reżim w walce z partyzantką mudżahedinów wspieraną przez Stany Zjednoczone. Walki trwały przez 9 lat i zakończyły się wycofaniem wojsk radzieckich. Według oficjalnych statystyk w czasie działań wojennych zginęło 15 031 żołnierzy rosyjskich. Nieoficjalnie przyjmuje się, że straty mogły być nawet dwukrotnie wyższe. Zdaniem historyków udział w afgańskim konflikcie przyczynił się do upadku ZSRR. Skutki udziału w interwencji były widoczne w Rosji jeszcze przez całe lata 90. Weterani konfliktu afgańskiego stali się poważnym problemem społecznym. Wielu z nich borykało się z alkoholizmem, narkomanią i licznymi chorobami. Często zasilali szeregi grup przestępczych powstających po upadku Związku Radzieckiego.

