Szczegóły upozorowanej śmierci Babczenki. Leżał w świńskiej krwi, później czekał w kostnicy

smok61 godzinę temu Oceniono 28 razy 14

Nie ma co komentować , należy postawić wyższe płoty na wschodniej granicy...i tyle.

===

Ale przy okazji można dopowiedzieć kilka faktów , o których 'zapomniała' GW. Ten dziennikarz uciekł z Rosji najpierw do Izraela.

To dość bezpieczny ruch , bo każdy , kto udowodni swoje żydowskie pochodzenie , jest uniewinniany za przestępstwa w innych krajach. . Podobnie było z aferą w Polsce " oscyl;ator bankowy' której "bohaterowie schronili się w kraju przodków .

=========

Ale najśmieszniej było ostatnio z Romanem Abramowiczem , właścicielem chelsea . Anglicy aferę skripala chcieli wykorzystać do pozbycia się z Londynu rosyjskich oligarchów. Trzeba wiedzieć, że kapitał rosyjski, zaczynał wykupywać angielskich polityków i wplywać na wybory.,

=======

No i zaraz po "skripalu" Roman Abramowicz, został poproszony przedstawienie źródeł swojego dochodu. Romek nic nie przedstwił i w konsekwencji nie dostał wizy do W. Brytanii.

======

Jego nieobecność w Londynie trwała tylko kilka dni. Arłamowicz okazał być się Żydem , zwrocił się do Izraela z prośbą o przyznanie obywatelstwa, obywatelstwo dostał i już na następny dzień , Żyd Romek był już w swoim angielskim biurze ...

=====

Nie było w Gazecie ? ...musziło im to umknąć ....;) :D