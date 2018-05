Akt oskarżenia wydano po dochodzeniu nowojorskiej policji. Nie podano nazwisk dwóch kobiet, na których oparto oskarżenie. Poinformowano jedynie, że do przestępstw miało dojść w 2004 i 2013 roku. Jeśli najpoważniejszy zarzut się potwierdzi, producentowi grozi od 5 do 25 lat więzienia.

W zeszłym tygodniu Harvey Weinstein stawił się dobrowolnie w towarzystwie najbardziej wpływowych adwokatów na nowojorskim komisariacie policji. Chwilę później opuścił komisariat w kajdankach i stanął przed sądem. Zgodnie z postanowieniem sądu odpowiadać będzie z wolnej stopy. Musiał jednak zapłacić kaucję w wysokości miliona dolarów, oddać paszport i nosić bransoletkę z GPS-em śledzącym każdy jego krok.

Harvey Weinstein był współzałożycielem studia Miramax i firmy producenckiej Weinstein Co. O gwałty i seksualne napastowanie oskarżyło go ponad 70 kobiet. O skandalu napisały w ubiegłym roku NYT i New Yorker. Ujawnienie afery doprowadziło do upadku najpotężniejszego producenta Hollywoodu. Jego firma ogłosiła bankructwo, został wyrzucony ze wszystkich organizacji. W gruzach legło również jego życie prywatne. Po ujawnieniu skandalu o rozwód wystąpiła żona Harveya Weinsteina. Producent konsekwentnie twierdzi, że nie wymuszał aktów seksualnych.