Tragiczny finał kłótni pasażera z załogą. Mężczyzna wypadł na płytę lotniska i zmarł

Do zdarzenia doszło w środę rano. Jak podaje brytyjski "The Telegraph" 30-letni Brytyjczyk spędził trzy dni na lotnisku w tureckim Dalaman z powodu zgubienia biletu. Gdy w końcu wszedł na pokład samolotu, którym chciał wrócić do domu, między nim a załogą doszło do sprzeczki.

Załoga uznała, że zachowanie mężczyzny sprowadza ryzyko na bezpieczeństwo lotu. Postanowiono wyprowadzić mężczyznę z pokładu. W trakcie tej czynności pasażer spadł z wysokości ok. 4,5 metra na płytę lotniska. Mężczyznę ze złamanymi żebrami przewieziono do szpitala, ale mimo wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Tureckie służby prowadzą śledztwo w tej sprawie.