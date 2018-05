"DGP": Viktor Orban chce zmiany polityki wobec Ukrainy. Do tej pory mówiła tak tylko Rosja

strach_sie_bac godzinę temu Oceniono 23 razy 5

"Następnie węgierski przywódca stwierdza, że Ukraina jest państwem słabym ..."



Nawet, jeżeli to prawda to po co prezydent podobno autonomicznego państwa wypowiada się w ten sposób? co chce zyskać dla państwa którego jest prezydentem? Mnie to tylko przypomina włażenie wiadomo komu w odbyt.