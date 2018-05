Stacja kosmiczna na tle Księżyca. Fotograf NASA miał szczęście i wykazał się dużym refleksem

moscu1 pół godziny temu Oceniono 8 razy 2

Kolejny kit, aby pokazać kłamstwo, że ziemia jest okrągła. Gdyby ziemia była kulą to:

1) samoloty wyleciałyby w kosmos, a tak po prostu lecą prostopadle to płaskiej ziemi.

2) ziemia rzekomo bardzo szybko się obraca. Można to obalić w sekundę - wystarczy podskoczyć i będzie się w tym samym miejscu

3) patrząc na słońce każdy głupi widzi, że jest zaledwie coś koło 15 km nad nami

4) I wiele wiele innych dowodów na to, że ziemia jest płaska, których tutaj nie chce mi się przytaczać.



Dlaczego żydzi, masoni i lewacy chcą abyśmy wierzyli, że ziemia jest kulista? To proste. Gdyby okazało się, że ziemia jest płaska to oznaczałoby to, że jesteśmy środkiem uniwersum stworzonego przez Pana Boga i wtedy życie doczesne i jego grzechy typu konsumpcjonizm, pieniądze byłyby bezwartościowe i niepotrzebne bo byśmy wiedzieli, że ta namiastka życia jest tylko preludium do życia po prawicy Ojca. Niestety dużo osób wierzy w banialuki typu, że ziemia jest okrągła i jest tylko główką szpilki w całym wszechświecie i tym samym, że Bóg nie istnieje i odwracają się od życia duchowego i religii na rzecz pieniędzy, techniki i nabijania mamoną kieszeni masonów i kapitalistów. ;-)