George Bush senior znów trafił do szpitala. Lekarze zdecydowali, że spędzi tam kilka dni

Współpracownicy George’a Busha seniora poinformowali, że interwencja medyczna była konieczna z powodu ogólnego osłabienia 93-letniego polityka. Został on przewieziony do szpitala w miejscowości Biddeford w stanie Maine w związku z niskim ciśnieniem i zmęczeniem. Lekarze zdecydowali, że pozostanie przez kilka dni na obserwacji.

George Bush chory

To już kolejna hospitalizacja George’a Busha w ostatnim czasie. Miesiąc temu były prezydent trafił na oddział intensywnej terapii szpitala w Houston. Stało się to zaraz po pogrzebie byłej pierwszej damy - Barbary Bush, która zmarła 18 kwietnia tego roku. U byłego prezydenta wykryto zakażenie krwi, które doprowadziło do rozwoju sepsy.

Żona 41. i matka 43. prezydenta Stanów Zjednoczonych miała 92 lata. Barbara Bush Barbara Bush chorowała od dłuższego czasu. Zdaniem amerykańskich mediów, chorowała na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Pogrzeb Barbary Bush odbył się 21 kwietnia 2018 roku. Byli na nim m.in. Barack Obama, Obama i Melania Trump.