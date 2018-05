Fiasko misji tworzenia rządu we Włoszech. Krytykujący Unię kandydat na premiera zrezygnował

otopolskiepieklo 6 minut temu Oceniono 1 raz 1

jak widzę naszych prawaków, którzy płaczą nad Włochami, to zastanawiam się czy cokolwiek wiedzą na temat Włoch



Włochy od 'zawsze' miały 'problemy' z tworzeniem rządów i jakoś im to w niczym nie przeszkadzało, zwłaszcza w silnej gospodarce



zacznijcie przejmować się tym co dzieje się u nas w kraju, bo dzieje się bardzo źle



i nie zapominajcie, że Włochy płaca do kasy unijnej, tymczasem Polska z niej ciągnie - gdyby nie te miliardy, to Polska leżałaby i kwiczała