Irlandia za liberalizacją prawa aborcyjnego. Są już oficjalne wyniki referendum

Oficjalne wyniki referendum w sprawie zmian w prawie aborcyjnym niewiele odbiegają od podanych przez "The Irish Times" sondaży exit poll, które zwolennikom zmiany dawały 68 proc.

- Nigdy więcej lekarzy mówiących swoim pacjentom, że nic nie można dla nich zrobić w ich własnym kraju, nigdy więcej samotnych podróży przez Morze Irlandzkie, nigdy więcej piętna, gdy zostanie uchylona zasłona tajemnicy - powiedział Leo Varadkar, premier Irlandii komentując na gorąco oficjalne wyniki referendum ws. aborcji.

Frekwencja w referendum była bardzo wysoka, wyniosła 64 procent.

Obecnie w Irlandii obowiązuje pełna ochrona życia ludzkiego od poczęcia; aborcja jest nielegalna, chyba że lekarze stwierdzą zagrożenie życia matki. Wówczas do przerwania ciąży wymagana jest zgoda dwóch lekarzy.

Ósma poprawka do konstytucji republiki, opracowana w 1983 roku, stanowi, że "państwo uznaje prawo do życia nienarodzonych i równoważne prawo do życia matki".

Część organizacji i działaczy chce usunięcia tej poprawki i zastąpienia jej formułą mówiącą, że parlament ureguluje te kwestie. Sprzeciwiają się temu między innymi Kościół katolicki i organizacje obrońców życia ludzkiego.