Jednak dojdzie do spotkania Trumpa z Kimem? Prezydent USA zmienia zdanie. "Zobaczymy"

Donald Trump pytany o to, czy do rozmów może dojść, odpowiedział, że negocjacje trwają. - Zobaczymy, co się stanie. Rozmawiamy z nimi. Może nawet uda się 12 lipca. Chcielibyśmy - powiedział.

Korea Północna podtrzymuje, że jest gotowa na spotkanie z Trumpem "w dowolnym czasie i dowolnym formacie".

Donald Trump odwołuje spotkanie

W czwartek Biały Dom opublikował list prezydenta USA Donalda Trumpa, skierowany do Kim Dzong Una, przywódcę Korei Północnej. "To niewłaściwe, by w tym czasie, odbyć to od dawna planowane spotkanie" - pada w liście. Jako powód takiej decyzji podawane są ostatnie "gniewne i wrogie" wypowiedzi Kim Dzong Una. Kim stwierdził, że decyzja Donalda Trumpa była "nieoczekiwana" i "godna ubolewania".

Korea Północna niszczy poligon nuklearny

W tym samym czasie Korea Północna poinformowała , że zamknęła swój jedyny znany ośrodek testów jądrowych. Według północnokoreańskiej agencji prasowej, demontaż urządzeń znajdujących się wewnątrz poligonu doświadczalnego, doprowadził do zawalenia się wszystkich korytarzy, w których przeprowadzano próby.