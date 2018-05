Australia i Holandia oficjalnie oskarżają Rosję o zestrzelenie samolotu nad Ukrainą

11danek 29 minut temu Oceniono 9 razy 3

Piszcie sobie russkie trolle co chcecie ale prawda jest jedna. Za co się wy russkie nie weźmiecie to kończy się tragedią. Jest tylko jeden wyjątek. W tym jesteście naprawdę dobrzy. Dotyczy to wszystkiego co jest związane z agresją. A wiec wymyślanie i produkcja broni, podboje i wojny a ostatnio ataki cybernetyczne. Ale gdy przyjdzie do pokojowego współistnienia to jesteście jak dzieci we mgle, zagubieni i nie wiecie co się do was mówi. Rossja to naprawdę wspaniały kraj który mógłby tak wiele... Niestety jest to obecnie kraj który nic nie wnosi do ludzkiej cywilizacji. Badanie kosmosu? Interesujące dla was o tyle o ile można wystrzelić nowego satelitę szpiegowskiego. Gospodarka? Żeby na chleb i czołgi starczyło. Kultura? A co to takiego?