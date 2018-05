Kilkadziesiąt kobiet zarzuca mu gwałt. W piątek Weinstein ma oddać się w ręce policji

gordogringo godzinę temu Oceniono 6 razy 2

Napiszę tak, że miałem podobnie ze strony starszej kobiety w UK. Miałem praktykę w jednym z biur w Londynie i mogłem dostać tam pracę... nie dostałem. Byłoby mi łatwiej w życiu, ale tego nie zrobiłem. Jak czytam na temat Weinsteina, to już mi się śmiać chce. Kobiety i tak to robiły bo kariera ważna, a Uma Turman, która "płakała w duszy" ale kolejna raz to robiła i grała w koljenym filmie... no proszę was. Jak się oparzycie gorącym talerzem, to dotykacie jeszcze raz, żeby się oparzyć??