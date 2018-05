Sparodiowała zwyciężczynię Eurowizji. Izrael interweniuje. "Autorzy poszli za daleko"

wan4 2 godziny temu Oceniono 35 razy 29

na Onecie wywiad z Azari, która przyznaje, że antypolonizm wśród Żydów to jednak problem... No i co gazeciani redaktorzy? Powinniście połknąć własne języki... Ile to prześmiewczych artykułów wyprodukowaliście n/t? A wystarczyło odrobinę inteligencji i choćby odrobinę dystansu do politpoprawności by go dostrzec od początku afery z nieszczęsną pisowską nowelą IPN