Katastrofa kolejowa we Włoszech. Pociąg uderzył w ciężarówkę. Są ofiary

Pociąg regionalny jadący z Turynu uderzył w ciężarówkę, stojącą na torach. Do katastrofy doszło w środę wieczorem, ok. godz. 23.20 w pobliżu miejscowości Caluso. Zginęły co najmniej dwie osoby, a 18 zostało rannych. Wykoleiły się trzy wagony.

Pierwszą ofiarą śmiertelną był maszynista, drugą ranna osoba, która zmarła w szpitalu po przetransportowaniu helikopterem.

Kierowca ciężarówki nie odniósł poważniejszych obrażeń. Ciężarówka miała litewskie tablice rejestracyjne, jechała do magazynu, znajdującego się nieopodal miejsca wypadku.

Służby kolejowe poinformowały, że zapory przed przejazdem pociągu zostały opuszczone prawidłowo, ale z nieznanych jeszcze przyczyn ciężarówka się przez nie przedarła.