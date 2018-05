Co z historycznym szczytem? Trump mówi, że spotkanie z Kim Dzong Unem może być opóźnione

Po tym, jak Korea Północna odwołała spotkania z przedstawicielami Korei Południowej (powodem miały być manewry wojskowe USA i sąsiada z południa), pojawiły się głosy, że także spotkanie Kim Dzong Una z prezydentem USA może być odwołane.

Według planów ma do niego dojść 12 czerwca tego roku w Singapurze. Tymczasem we wtorek w Białym Domu m.in. o Korei Północnej rozmawiali prezydent Korei Południowej Mun Dze In i Donald Trump. To właśnie podczas tego spotkania Trump powiedział, że szczyt z udziałem Kim Dzong Una może być opóźniony - informuje BBC.

Forum z udziałem Trumpa ma dotyczyć wdrożenia rozwiązań pokojowych pomiędzy obiema Koreami, w tym doprowadzić do formalnego zakończenia trwającej od dziesięcioleci wojny i całkowitej denuklearyzacji. W jego trakcie po raz pierwszy w historii urzędujący amerykański prezydent ma spotkać się z przywódcą Korei Północnej.

Korea Północna ociepla wizerunek

Tego samego dnia do Korei Północnej zaczęli napływać dziennikarze z całego świata, którzy obserwować ceremonię zamknięcia poligonu testów nuklearnych. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Korea Północna nie wpuściła na swoje terytorium dziennikarzy mediów południowokoreańskich.

Procesu zamykania ośrodka testów nie będą obserwowali międzynarodowi eksperci. Południowokoreańskie media zwracają zaś uwagę, że w tej sytuacji trudno zweryfikować, czy poligon doświadczalny w rzeczywistości zostanie zniszczony.

