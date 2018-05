15-latek rzucił petardę, spłonęło 20 tys. hektarów lasu. Teraz sąd zarządził gigantyczną karę

15-latek ze stanu Waszyngton przyznał się do tego, że wywołał pożar w sąsiednim Oregonie. W zeszłym roku wrzucił on dwie petardy do lasu w rejonie kanionu rzeki Columbia. Wywołały one pożar, którzy szybko się rozprzestrzenił. W sumie spłonęło blisko 20 tys. hektarów lasu. Konieczne były ewakuacje, zamknięcie autostrady i zniszczenie popularnych atrakcji turystycznych - wymienia AP.

W lutym, po przyznaniu się do winy, sąd skazał go na karę prac społecznych i kurateli sądowej, a także napisanie ponad 150 listów z przeprosinami do poszkodowanych.

Teraz sąd orzekł, że nastolatek zapłacić 36,6 mln dolarów odszkodowania m.in. za koszty akcji strażaków, napraw budynków i rewitalizacji lasu. Możliwe, że nie będzie musiał jednak zapłacić całej kwoty.

37 mln dolarów odszkodowania.

Sędzia John A. Olson wyznaczył plan spłaty kary i zaznaczył, że po 10 latach może on zostać wstrzymany - pod warunkiem nadzoru sądowego i niepopełniania kolejnych przestępstw.

Adwokat chłopca na wcześniejszym posiedzeniu sądu apelował o "rozsądną i racjonalną" karę. Kwotę blisko 37 mln dolarów nazwał "absurdalną" w przypadku dziecka. Odszkodowaniem obciążono wyłącznie 15-latka, a nie jego rodziców. Prawo stanowe pozwala władzom zajęcie pieniędzy na kontach bankowych, zwrotów podatków, a nawet wygranej na loterii.

Opinia publiczna była tak wściekła na 15-latka, że sąd zdecydował się ukryć jego tożsamość.