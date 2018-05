F-35 użyty w boju po raz pierwszy w historii. Izraelski generał chwali dokonania armii

volongoto41 26 minut temu Oceniono 6 razy 4

My też mamy nową broń.

Nosi ona roboczą nazwę "Szambo". Jest to bardzo groźna broń bo testowano ją w Gdańsku, a smród się rozniósł na całą Polskę. Nawet Rosjanie i Szwedzi uznali, ze to jest bardzo skuteczna broń, bo po jej użyciu tylu ryb pływających w Bałtyku na plecach to jeszcze nie widzieli. Rosjanie to nawet przyznali, że te ich „Iskandery” na taki atak są zupełnie nieprzygotowane a ich „nowiczok” przy „szambie” to „malczik”…

I co najważniejsze ta broń pozwala udowodnić kiedy i co spożywaliśmy i czy było to z Lidla czy z Biedronki…