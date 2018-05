Mark Zuckerberg w Parlamencie Europejskim porozmawia o ochronie danych na Facebooku

Mark Zuckerberg miał spotkać się z europosłami za zamkniętymi drzwiami. Wywołało to jednak protest pięciu z ośmiu ugrupowań politycznych w europarlamencie. Szef socjalistów i liberałów zapowiedział, że nie weźmie udziału w spotkaniu, jeżeli nie będzie ono jawne.

Za zamkniętymi drzwiami?

Mark Zuckerberg wyraził jednak zgodę na to, aby doszło do transmisji spotkania. Taką informację podał Antonio Tajani. Szef Europarlamentu wyraził swoją wdzięczność za taką decyzję postem umieszczonym na Twitterze: "To dobra wiadomość dla Europejczyków. Dziękuję za szacunek okazany Parlamentowi Europejskiemu".

Plan spotkania

Twórca Facebooka stawi się w Parlamencie Europejskim o godzinie 18.15. Jego rozmowa z politykami UE ma potrwać do godz. 19.30. Niektórzy europarlamentarzyści przedstawili już swoje oczekiwania względem rozmowy z Markiem Zuckerbergiem. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego chciałby dowiedzieć się, jak Facebook zamierza chronić dane osobowe użytkowników swego portalu przed przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu UE.

