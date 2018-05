Spot Amnesty International rozsierdził obrońców życia. "Jesteście zgnilizną tego świata"

25 maja w Irlandii odbędzie się referendum dotyczące odejścia od całkowitego zakazu aborcji. Z tej okazji irlandzki oddział Amnesty International opublikował film zachęcający do wzięcia w nim udziału i zagłosowania za liberalizacją prawa aborcyjnego.

Spot Amnesty International na temat aborcji

Spot irlandzkiego oddziału Amnesty International nie spodobał się polskiej prawicy, w tym mediom. Portal „Do Rzeczy” spłycił przekaz filmiku. Zacytowano jedynie dwie wypowiedzi, jakie pojawiły się w spocie: że będąc w ciąży „nie możesz pomalować paznokci u stóp” oraz „byłam tak ogromna, że nie mogłam sama wyjść z wanny”. Wśród pominiętych wypowiedzi jest m.in. ta dotycząca kontynuowania ciąży, mimo wiedzy, że dziecko nie przeżyje.

Co dokładnie mówią kobiety w spocie Amnesty International? Filmik zaczyna się od zdania „25 irytujących aspektów bycia w ciąży”. Następnie kobiety wymieniają kolejne aspekty:

Byłam tak ogromna, że nie mogłam sama wyjść z wanny

Obcy dotykają twojego brzucha

Nie możesz pomalować paznokci u stóp

Potrącasz wszystko swoim dużym brzuchem, zrzucasz rzeczy ze stołu, obijasz się o dzieci

Ludzie są przewrażliwieni na twoim punkcie

Poranne mdłości i zapach jedzenia. Próbujesz gotować. Zapach kurczaka. Okropność

Zmęczenie

Kostki

W tej części filmu kobiety uśmiechają się i mówią o tych aspektach ciąży z radością, śmiejąc się i z nich żartując. Nagle następuje zmiana narracji i w filmie pojawiają się mroczne strony ciąży i porodu, gdy kobieta jest uprzedmiotawiana.

Kiedy musisz kontynuować ciążę, mimo że dziecko nie przeżyje

Nacinanie krocza

Masaż szyjki macicy

Kiedy podają ci leki bez pytania o zgodę

Kiedy tracisz możliwość decydowania

Kiedy nie czujesz się gotowa do bycia matką

Kiedy nikt nie informuje cię, co możesz zrobić, bo wiadomo, że nie masz wyboru

Kiedy lekarz nie może zrobić tego, co dla ciebie najlepsze

Kiedy mówią ci, że to dla dobra dziecka, a chodzi o dobro szpitala

Kiedy zmuszają cię do podróży za granicę, bo władze wolą nie zauważać problemu, zamiast chronić ludzi

A wolność przemieszczania się nie jest dla wszystkich

Kiedy władze traktują cię jak kryminalistkę

Każda z nas myśli, że restrykcyjne prawo aborcyjne jej nie dotyczy

Póki cię nie dotknie

Restrykcyjne prawo aborcyjne zagraża wszystkim kobietom w ciąży. Już czas. Powiedz tak dla zniesienia restrykcyjnych przepisów

- brzmi napis na zakończenie filmiku.

Komentarze do filmu Amnesty International

Większość komentarzy pod filmem na Twitterze Amnesty International Polska, która udostępniła film, jest negatywna. Komentujący zarzucają organizacji, że nie zabrała głosu w sprawie Alfiego Evansa, a teraz wypowiada się na temat aborcji.

Większość komentujących nie zrozumiała przekazu filmu ani nie zauważyła, że jest podzielony na dwie części, a także spłyciła przekaz do zdania „na spuchnięte kostki w ciąży pomoże aborcja”, mimo że takie zdanie w filmie nie padło.

Że jak? Propagandówka pt. „Co jest irytującego w byciu w ciąży” jako argument dla aborcji? Idziecie w stronę „aborcyjnego dream teamu”. Chyba tam u was to już wszyscy na głowę upadli ostro.

Jesteście tak przerażająco durni, tak paskudnie zakłamani, że przebijacie skalę. Chcecie uwalniać ludzi z więzień na drugim końcu świata, a jednocześnie przykładacie rękę do niemal bezrefleksyjnego zabijania bezbronnych. Jesteście zgnilizną tego świata.

Wśród komentarzy pojawiły się jednak osoby, które zrozumiały przekaz i zauważyły zmianę narracji w środku filmu.

Bo ten spot nie jest o ciąży jako takiej. Jest o opresyjnej sytuacji irlandzkich kobiet. Nie zauważył Pan, ze na początku kobiety, mające dzieci, opowiadają żartobliwie i niedogodnościach ciąży? I nie zauważył Pan zmiany atmosfery? To gratuluję spostrzegawczości.

To jest spot o przedmiotowym traktowaniu kobiet.

Aborcja w Irlandii - na co pozwala prawo?

25 maja w Irlandii odbędzie się referendum dotyczące liberalizacji prawa aborcyjnego. Jeśli Irlandczycy zagłosują „za”, zostanie uchylona przyjęta w 1983 roku ósma poprawka do konstytucji, która uznaje prawo do nienarodzonego życia, a także zostaną rozpoczęte prace nad ustawą legalizującą przerywanie ciąży do 12. tygodnia.

W tej chwili w Irlandii kobiety nie mają prawa do przerwania ciąży ani gdy płód jest uszkodzony, ani gdy zaszły w ciążę w wyniku gwałtu. Aborcja od 2013 roku jest legalna tylko wtedy, gdy zagrożone jest życie matki.

Wedle danych ruchu Repeal The Eight, który od lat działa na rzecz liberalizacji prawa aborcyjnego, w 2014 roku codziennie średnio 10 kobiet wyjeżdżało za granicę, by dokonać aborcji.

