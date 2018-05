"Nie pogrywaj". USA ostrzegają Kim Dzong Una, bo może skończyć jak Muammar Kadafi

kali23 pół godziny temu Oceniono 10 razy 2

Jakim prawem ci amerykańscy sku... uzurpują sobie prawo do rządzenia światem?

Trzeba być pozbawionym rozumu im wierzyć.

Niedawno " wyciągnęli rękę " do Kima po to aby chwilę pózniej go PROWOKOWAĆ urządzając manewry na granicy.

Zorganizowali zamach stanu na Ukrainie ale to Ruskie są złe bo " anektowali " Krym broniąc dostępu do baz w Sewastopolu. Prowokowali Ruskich proponując Ukrainie członkostwo w NATO.

Wprowadzili kompletny zamęt na Bliskim Wschodzie. Popierali IS dopóki Ruskie nie wkroczyły do akcji.

Jakim prawem zbombardowali Syrię. Gdzie są dowody, że to Assad odpowiada za atak chemiczny? Takie same jak w Iraku czyli żadne.

Gdzie są dowody, że to Ruskie otruły własnego " szpiona".

Itd......

Rzecz w tym, że USA nie może żyć bez kryzysów i wojen. Sytuacja jest szczególnie niebezpieczna kiedu usa rządzi mafia złożona z przedstawicieli amerykańskich superkoncernów.

PS

Trzeba być bezczelnym aby zarzucać Rosjanom zajęcie Krymu. Była to koniczność albowiem

mocarstwo takie jak Rosja nie może być uzależnione od decyzji kabaretowego państwa- Ukrainy

kierowanego przez jankeskich " doradców".

Poza tym Jelcyn przekazał Krym Ukrainie na p[odstawie umów budapesztańskich na moćy których oba państwa gwarantowały pokojowe współistnienie.

Po zamachu stanu zorganizowanym przez Amerykanów , założenia umów zostały złamane

i Rosjanie nie mieli żadnego obowiązku ich przestrzegania.