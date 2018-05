"Zamieszana w aferę z torturowaniem więźniów, miała niszczyć dowody. Gina Haspel szefową CIA"

onduma godzinę temu Oceniono 8 razy 4

na calym swiecie do sluzb specjalnych garna sie same sukinsyny. Jaki normalny czlowiek torturuje ludzi albo wpada do domow rzucajac kobiety i dzieci na ziemie z bojowym okrzykiem "Q..wo gleba" ? Mowicie, ze sluzby sa konieczne ? Moze. Kat tez byl kiedys "konieczny". Wszystko to jednak nie zaprzecza faktom, ze wszelkie CIA, Mossady, KGB czy inne "sluzby" to bandy oprychow. Na dodatek tak naprawde to nie dzialaja oni w interesie obywateli a w interesie VIP. Dla obywatela tacy "antyterrorysci" sa czasem bardziej niebezpieczni od terrorystow