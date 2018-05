Awaria dreamlinera uziemiła Dudę. Wróci ze Stanów dopiero we wtorek

W nocy z niedzieli na poniedziałek Andrzej Duda miał lecieć z Chicago do Warszawy. Prezydent kończył kilkudniową podróż w Stanach Zjednoczonych. Jednak jego lot został odwołany z przyczyn technicznych.

Także na stronie flightradar24.com lot Polskich Linii Lotniczych LOT Chicago - Warszawa jest oznaczony jako odwołany. Polskie Radio podaje, powołując się na rzecznika prezydenta, że wróci on do kraju we wtorek.

LOT o usterce samolotu, którym miał wracać Andrzej Duda

Przyczyną odwołania dzisiejszego rejsu samolotu PLL LOT z Chicago do Warszawy była awaria jednego z ważnych systemów.

Jak powiedział Konrad Majszyk z biura prasowego PLL LOT, awaria dreamlinera okazała się na tyle poważna, że konieczna była taka decyzja. Pasażerowie zostali poinformowani o decyzji przewoźnika. Mogli wybrać najbliższy możliwy rejs realizowany przez PLL LOT, albo połączenie obsługiwane przez inne linie lotnicze. Przedstawiciele LOT - u potwierdzili, że jednym z pasażerów miał być prezydent Andrzej Duda, który wróci do Warszawy jutro.

Andrzej Duda w USA

Wczoraj prezydent Duda odsłonił w Chicago tablicę poświęconą dwóm swoim poprzednikom. Chodzi o byłego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Uroczystość w polonijnym kościele świętego Ferdynanda w Chicago była ostatnim punktem wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych.

Prezydent wraz z małżonką odsłonił tablicę, umieszczoną w bocznej nawie kościoła. Tablica została też poświęcona przez miejscowych księży, a para prezydencka wzięła udział we mszy z Polakami. Na zakończenie mszy Andrzej Duda w krótkim wystąpieniu w kościele przypomniał, że tablica poświęcona jest dwóm byłym prezydentom, którzy w kwietniu 2010 roku zginęli w katastrofie smoleńskiej.

Andrzej Duda dziękował Polonii za reprezentowanie Polski, pielęgnowanie polskości i za wspieranie Polski. Zaapelował też do Polaków w Stanach Zjednoczonych, by byli jednością oraz siłą polityczną.

Wcześniej Andrzej Duda prowadził sesję Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz złożył kwiaty przed Pomnikiem Katyńskim, o który toczył się niedawno spór z burmistrzem Jersey City

Zobacz też:

Chcesz mieć najlepsze materiały z całego portalu? Wypróbuj nasz nowy newsletter >>>