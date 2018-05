Biznesmen wjechał do restauracji rozpędzonym SUV-em. Zabił dwie osoby, w tym swoją córkę

Do tragedii doszło w mieście Bessemer City. Jak informują miejscowe media, biznesmen z Dallas staranował samochodem frontowe drzwi restauracji i wjechał do środka. Zginęła jego córka, zastępczyni szeryfa okręgu Gaston, oraz jeszcze jedna osoba.

Mężczyzna to Roger Self. Z wstępnych ustaleń policji wynika, że wjechał on świadomie do restauracji w porze lunchu, czyli około południa czasu miejscowego.

Ranni są także krewnymi sprawcy. Kierowca został zatrzymany.