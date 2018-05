Niesłusznie skazany trafił za kratki jako dziecko, odsiedział 17 lat. Amerykanie mają swojego Komendę

jerzytop pół godziny temu Oceniono 5 razy 5

Może i Stany mają ,ale mnie ciekawi jedno . Jeżeli ktoś naraza skarb państwa na straty np 10 mln zł / takie odszkodowanie może otrzymać p.Komenda / to czy znajdzie się winny tego stanu rzeczy . A może bedzie tak . Kasierka za 10 gr odpowiada ,magazynier odpowiada złodziej ,kombinator odpowiada za łupienie państwa a pan prokurator odejdzie na zasłużoną wcześniejszą emeryture o ile juz na niej nie jest i odpoczywa po ciężkiej pracy dla dobra państwa i spokoju obywateli

jeżeli ktoś co miesiąc pobiera 5-7 10 tys z kasy państwa to można od niego oczekiwać sumienności , chyba ,że to tylko dotyczy tych co zarabiają powiedzmy brutto do 3 tys