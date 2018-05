75-letni burmistrz Salonik brutalnie pobity na miejskich obchodach. "Ultraprawicowe zbiry"

75-letni burmistrz Salonik brutalnie pobity (Youtube/THESSTODAY.GR)

75-letni burmistrz Salonik, drugiego co do wielkości greckiego miasta, został pobity podczas ceremonii upamiętniającej zabicie Greków przez Turków podczas I wojny światowej. Janis Butaris trafił do szpitala.

Do wydarzenia doszło w sobotę w Salonikach. W pewnym momencie obchodów, gdy burmistrz Janis Butaris szedł ulicą, został przewrócony na ziemię. Burmistrz Salonik Janis Butaris pobity Na nagraniach widać, jak brutalnie burmistrz atakowany. Napastnicy kopali 75-latka w głowę i nogi, a także rzucali w ofiarę kamieniami i szklanymi butelkami. Atakowali przez całą drogę, gdy był prowadzony przez współpracowników do samochodu. Jeden z napastników bił z całej siły pięścią w szybę, gdy burmistrz Salonik wsiadał do auta. W następstwie ataku Janis Butaris trafił do szpitala - informuje BBC. - To był koszmar. Zostałem zaatakowany przez kilka osób. Bili mnie wszędzie - powiedział Butaris krótko po pobiciu dla "Greek Reporter". Chwilę przed atakiem do burmistrza Salonik, znanego z antynacjonalistycznych poglądów, podeszło kilkanaście osób, które żądały, by opuścił ceremonię opuszczenia greckiej flagi, która upamiętnia ludobójstwo na Grekach dokonane przez Turków. Premier Grecji Alexis Tsipras w specjalnym oświadczeniu nazwał napastników „ultraprawicowymi zbirami, którzy poniosą konsekwencje”. Greccy politycy potępili atak, w tym opozycyjna partia Nowa Demokracja. Rządząca Koalicja Radykalnej Lewicy atak na Butarisa nazwała „faszystowską próbą zastraszenia” burmistrza. 'Trzeba mieć nie po kolei we łbie'. Pokazaliśmy kombatantom reportaż 'Superwizjera' o polskich neonazistach

