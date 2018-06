To zaćmienie Księżyca będzie wyjątkowe. Kolejne takie już nie za naszego życia

Całkowite zaćmienie Księżyca 27 lipca – jak oglądać?

Zaćmienie Księżyca wypadające 27 lipca 2018 roku jest idealną okazją do tego, aby oglądać nocne niebo. Zjawisko będzie doskonale widoczne z Polski, w bardzo dobrym dla nas czasie – w piątek od godziny 21:30. Aby podziwiać znikający księżyc, nie będziemy musieli zarywać nocy, ani martwić się o to, że następnego dnia pójdziemy do pracy niewyspani.

Gdzie je oglądać? Należy wybrać miejsce, z którego nic nie zasłoni nam widoku na południowo-wschodni horyzont.

Dlaczego warto zobaczyć to akurat to zaćmienie Księżyca?

Rok 2011 - zaćmienie Księżyca nad Tatrami Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

Całkowite zaćmienie Księżyca 27 lipca 2018 r. - najdłuższe w XXI wieku

Tegoroczne zaćmienie księżyca zbiega się z tzw. apogeum, czyli momentem, kiedy Księżyc jest najdalej oddalony od Ziemi. Oznacza to, że lipcowe zaćmienie księżyca będzie wyjątkowo długie i potrwa aż 1 godzinę 42 minuty i 57 sekund – jest to maksymalny czas trwania tego zjawiska. Oznacza to, że tegoroczne zaćmienie Księżyca będzie to najdłuższym zaćmieniem w XXI wieku. Kolejne takie wydarzenie będzie miało miejsce już nie za naszego życia, dopiero w 2123 roku.

Zaćmienie Księżyca i krwawy Superksiężyc w 2015 roku Fot. Przemysław Skrzydło / Agencja Gazeta

Całkowite zaćmienie Księżyca - kiedy występuje?

Zaćmienie Księżyca to zjawisko, które powstaje w momencie, gdy Ziemia znajduje się pomiędzy Słońcem, a Księżycem będącym w pełni. Cień Ziemi zasłania wtedy tarczę Księżyca. Co ciekawe, zaćmienie Księżyca zdarza się rzadziej niż zaćmienie Słońca, jednak dla danego miejsca obserwacji to zaćmienia Księżyca widoczne są częściej niż zaćmienia Słońca. Powodem jest fakt, że zaćmienie Słońca widoczne jest wyłącznie w pasie węższym od 300 km dla zaćmień całkowitych, a zaćmienie Księżyca widać wszędzie tam, gdzie Księżyc znajduje się nad horyzontem.

