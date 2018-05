Jezioro lawy "połyka auto", niebo w ognistym kolorze, a mieszkańcy? Tylko spójrzcie

karo80.0 pół godziny temu Oceniono 6 razy 4

MIeszkańcy po prostu robią swoje. Pracują, grają w golfa, korzystają z życia do momentu kiedy ich dom nie trafi na listę do ewakuacji. To jest normalne w cywilizowanych krajach. W Polsce natychmiast zapanowałaby zbiorowa histeria, szamani w czarnych kieckach odprawialiby "msze w intencji", a oszołomy z PiS doszukiwałyby się spisku obych mocarstw i Unii Europejskiej.