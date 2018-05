Łapał dzieci jedno za drugim. Polak na Wyspach uratował z pożaru 5-osobową rodzinę

gorryll pół godziny temu Oceniono 17 razy 15

i żadnego komentarza! jak mnie to wkwia ! Ludzie doceńcie wyczyn tego człowieka. Chociaż opisany dość marnie przez dziennikarza to jednak z tego co możemy wyczytać to postawa godna największego podziwu! Brawo Panie Bartoszu, wielki szacunek za przytomność umysłu i sprawne ocalenia kilku ludzkich istnien!!