Trump nie wiedział, czym różni się wirus HIV od HPV? Dwukrotnie pytał o to Billa Gatesa

Nagranie z wystąpienia Billa Gatesa trafiło do programu telewizyjnego "All In w/Chris Hayes", emitowanego przez amerykańską telewizję MSNBC.

Bill Gates opowiada przed widownią o osobliwych pytaniach Donalda Trumpa. Najpierw spotkali się w grudniu 2016 r. Podczas rozmowy okazało się, jak twierdzi Gates, że Trump wie podejrzanie dużo na temat wyglądu Jennifer - córki miliardera. - To było trochę przerażające. Nie spodobało się to Melindzie (żonie Gatesa) - powiedział cytowany przez "The Guardian" szef Microsoftu.

Komisja ds. szczepionek

Panowie ponownie spotkali się w marcu ubiegłego roku. Gates twierdzi, że podczas obu spotkań Trump był wyraźnie zainteresowany tematem szczepionek. Prezydent Stanów Zjednoczonych pytał o ich szkodliwość, twierdząc przy tym, że rozważa powołanie komisji badającej szczepionki pod względem wywoływania chorób. Gates miał mu odpowiedzieć, że "byłaby to bardzo zła rzecz" i próbował odwieźć go od powoływania komisji ds. szczepionek.

HIV i HPV

To nie koniec. Jeśli wierzyć słowom Gatesa Trump podczas spotkań z amerykańskim miliarderem dwukrotnie pytał o różnicę między wirusami HIV i HPV. - Za każdym razem chciał wiedzieć, czy istnieje różnica między HIV a HPV, więc wyjaśniłem mu, że rzadko je się ze sobą myli - opowiedział Gates.