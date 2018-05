Makabryczna seria u wybrzeża Kanady. Morze wyrzuca na brzeg stopy. Zawsze po jednej

Stopy pojawiają się u wybrzeży Kolumbii Brytyjskiej od 2007 roku. Jedna z nich, odnaleziona w 2011 roku, datowana jest na 1985 rok. Łącznie zidentyfikowanych zostało dziewięć stóp. Gdzie jest reszta ciał ani do kogo należały pozostałe, niezidentyfikowane stopy - nie wiadomo.

Tajemnicze stopy u wybrzeża Kanady

Lokalne służby zidentyfikowały dziewięć stóp, które należały do sześciu osób. Jak podaje CNN, powołując się na Biuro Koronera Kolumbii Brytyjskiej, policja wykluczyła, że znalazły się u wybrzeży Kanady w wyniki przestępstwa.

Zdaniem służb ludzkie szczątki u wybrzeży pojawiają się najprawdopodobniej z powodu samobójstw lub przypadkowych utonięć. W grudniu rzecznik Biura Koronera Kolumbii Brytyjskiej przekonywał w rozmowie z CNN, że „nie ma powodów by twierdzić, że te przypadki są ze sobą jakkolwiek połączone”. Znaleziona wtedy stopa - trzynasta - należała do 79-latka z Waszyngtonu, który zaginął trzy miesiące wcześniej.

Dlaczego woda wyrzuca na brzeg same stopy? Zdaniem władz materiały, z których wykonane są buty, chronią stopy przed rozkładem i morskimi stworzeniami.

Teraz policja razem z biurem koronera próbuje zidentyfikować do kogo należała znaleziona w zeszłym tygodniu stopa oraz jaka była przyczyna śmierci tej osoby.

Kiedy i gdzie odnajdywano kolejne stopy?

Pierwsza stopa - prawa - została odnaleziona w sierpniu 2007 roku na wyspie Jedediah. Badania DNA wykazały, że najprawdopodobniej należała do mężczyzny, który zaginął w 2004 roku. Druga stopa - prawa - została odnaleziona w tym samym miesiącu na wyspie Gabriola. Najprawdopodobniej należała do innego mężczyzny, który zaginął w 2006 roku.

Trzecią stopę - prawą - odnaleziono w lutym 2008 roku na wyspie Valdez. Najprawdopodobniej należała do jeszcze innego mężczyzny, który również zaginął w 2006 roku. Jego drugą stopę, lewą - piątą w kolejności - odnaleziono w rzece Fraser w czerwcu 2008 roku. Czwartą stopę - prawą - odnaleziono w maju 2008 roku. Najprawdopodobniej należała do kobiety, który zaginęła w 2004 roku. Jej drugą stopę - lewą (szóstą w kolejności) - odnaleziono w listopadzie 2008 roku w pobliżu wyspy Kirkland.

Tajemnicze stopy u wybrzeży Kanady. Morze Salish wyrzuca na brzeg ludzkie szczątki Fot. Biuro Koronera Kolumbii Brytyjskiej

Siódmą stopę - prawą - odnaleziono w październiku 2009 roku w rzece Fraser nieopodal Richmond. Badania DNA wykazały, że mogła należeć do mężczyzny, który zaginął w 2008 roku. Ósmą stopę - lewą - odnaleziono w sierpniu 2011 roku w False Creek w Vancouver. Badania potwierdziły, że należała do niezidentyfikowanego mężczyzny, którego drugą stopę (prawą, dziesiątą w kolejności), odnaleziono w październiku 2012 roku w tym samym miejscu. Dziewiątą stopę odnaleziono w listopadzie 2011 roku w jeziorze Sasamat. Najprawdopodobniej należała do kobiety, która zaginęła w 1985 roku.

Jedenastą stopę, lewą, odnaleziono w lutym 2016 roku na Botanical Beach. Nie wiadomo, do kogo należała. Pewne jest to, że drugą stopę tej samej osoby znaleziono w tym samym miesiącu i w tym samym miejscu (dwunasta stopa w kolejności). Trzynasta stopa (lewa) została odnaleziona w grudniu 2017 roku w pobliżu rzeki Jordan. Najprawdopodobniej należała do kobiety, która zaginęła we wrześniu 2017 roku. Ostatnią, czternastą stopę (prawą) odnalazł mężczyzna spacerujący z psem po plaży na wyspie Gabriola w zeszłą niedzielę.