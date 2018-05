Kuba. Katastrofa samolotu pasażerskiego. Boeing 737 runął zaraz po starcie

doomsday godzinę temu Oceniono 12 razy 4

Wśród pasażerów mogli być Polacy. Sporo naszych z Kanady tam lata. Lot był wewnętrzny, ale turyści z Kanady często przesiadają się w Hawanie , by lecieć dalej do konkretnego ośrodka wczasowego.

Na Kubę z Kanady lata kilku przewoźników, w tym Cubana de Avacion. Sporo turystów lubi tą linię, bo jako jedyna podaje obiad i alkohol bez opłat, w cenie biletu. Ale samoloty Cubana de Avacion wyglądają w środku i na zewnątrz jak radzieckie czołgi z demobilu, brudne, połatane, fotele niekompletne i porozkręcane. Kiedyś startowałem samolotem tej linii. Dwóch pilotów było Irlandczykami. W połowie rozbiegu, tuż przed poderwaniem samolotu w powietrze , nagle włączyły się hamulce. Wszyscy żeśmy się poobijali. Samolot musiał zostać sprawdzony

i zrobiliśmy dodatkowy krąg po lotnisku.

Miejmy nadzieję, że nasza Ambasada w Hawanie sprawdzi listę pasażerów.



Poza tym, Kuba to piękny kraj, jedyny taki na Świecie. Jedyny jeszcze niezniszczony wilczym kapitalizmem, betonem, żelastwem . Jedyny kraj, w którym wieczorem wszystkie zwierzęta , domowe i dzikie mogą spać, bo jest naprawdę ciemno, nie ma tych oświetlonych mega wesołych miast, miasteczek typowych dla Zachodniej Cywilizacji. Samo lądowanie na Kubie wieczorem jest przeżyciem . Poprostu wszędzie jest ciemno, nie widać nic, poza pasem startowym lotniska.

Warszawa, Paryż czy Toronto błyszcza wtedy jak gigantyczne latarnie.