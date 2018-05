Ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle. Jak będzie wyglądać? Wszystko zaplanowane co do minuty

Ślub księcia Harry’ego i Meghan Markle odbędzie się w kaplicy św. Jerzego w zamku królewskim w Windsorze. Ceremonia rozpocznie się o godz. 12 czasu lokalnego. Goście zaczną zbierać się już trzy godziny wcześniej.

Na ślub księcia Harry'ego tylko bez telefonów

Książę Harry i Meghan Markle zaprosili 2 tys. gości z całej Wielkiej Brytanii, w tym dzieci i pracowników fundacji charytatywnych, tak żeby poddani królewskiej rodziny mogli wspólnie z nimi świętować ten dzień. Zaproszeni będą jednak musieli przestrzegać kilku instrukcji, w tym zakazu używania kamer czy wnoszenia dużych toreb. Przed wejściem do miejsca uroczystości zostaną również poproszeni o oddanie telefonów i innych urządzeń, które mogą posłużyć do robienia zdjęć.

Przybycie narzeczonych

Około godz. 11.20 do kaplicy zaczną przybywać członkowie rodziny królewskiej. Kwadrans przed południem możemy spodziewać się księcia Harry’ego wraz z bratem i drużbą w jednej osobie. Królowa Elżbieta, jako ostatni zaproszony członek rodziny królewskiej, zaszczyci narzeczonych i gości swą obecnością o godz. 11.55. Minutę przed południem na zachodnich schodach kaplicy rozlegną się kroki panny młodej. Z powodów zdrowotnych ojciec Meghan Markle nie poprowadzi jej do ołtarza (73 latek dopiero co przeszedł operację serca). Wyręczy go książę Karol. Ceremonię ślubną księcia Harry’ego i Meghan Markle odprawi Justin Welby, arcybiskup Canterbury i prymas Anglii.

Książę Harry i księżna Meghan

Młoda para tuż po ślubie wybierze się na krótką przejażdżkę wokół zamku. Potem powrócą do Windsoru na przyjęcie, które zorganizuje dla nich sama królowa. O godz. 19 wyruszą na kolejne przyjęcie, tym razem we Frogmore House, którego gospodarzem będzie książę Karol. Gośćmi będą członkowie królewskiej rodziny, rodzina Meghan Markle oraz bliscy przyjaciele młodej pary. W tym czasie dzieci księcia Williama i księżnej Kate - pięcioletni książę George, trzyletnia księżniczka Charlotte i niespełna miesięczny książę Ludwik - będą już smacznie spać.

Ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle. Przygotowania w kuchni Pałacu Buckingham Hannah McKay / AP / AP