Spotkanie Merkel i Putina w rezydencji w Soczi. Prezydent Rosji czekał na kanclerz z kwiatami

Uśmiechy i bukiet kwiatów towarzyszyły powitaniu kanclerz Niemiec Angeli Merkel przez prezydenta Władimira Putina w rosyjskim Soczi. Do spotkania doszło w rezydencji rosyjskiego prezydenta nad Morzem Czarnym.

Wśród tematów kilkudziesięciominutowej rozmowy obojga polityków znalazła się m.in. kwestia budowy gazociągu Nord Stream 2. Prezydent Rosji stwierdził, że budowa ta nie ma nic wspólnego z polityką.

Zapewnił też, że nawet po zakończeniu budowy gazociągu Nord Stream 2 Rosja nie zaprzestanie tranzytu "pewnych ilości" gazu przez Ukrainę. Potrzebę kontynuowania tranzytu gazu przez ten kraj podkreśliła kanclerz Angela Merkel. Finanse Ukrainy dość mocno opierają się bowiem na opłatach przesyłowych uiszczanych przez Rosję.

Rosyjski prezydent o Siergieju Skripalu

Władimir Putin życzył też "dobrego zdrowia" Siergiejowi Skripalowi. Ten były podwójny agent, rosyjski i brytyjski, wyszedł w piątek ze szpitala w Salisbury. 4 marca Skripal i jego córka zostali poddani silnie toksycznej substancji paraliżująco-drgawkowej o nazwie nowiczok.

Rosyjski prezydent stwierdził, że gdyby wobec byłego szpiega użyto trucizny stosowanej przez służby specjalne, to zmarłby na miejscu. - Dzięki Bogu ma się lepiej i wyszedł do domu. Niech Bóg da mu dobre zdrowie - powiedział prezydent Rosji.

Apel dotyczący Syrii

Putin w trakcie konferencji prasowej apelował do Europy, by ta pomogła w odbudowie Syrii i dzięki temu umożliwiła uchodźcom powrót do domów. Stwierdził, że dostarczanie pomocy Syrii powinno być "odpolitycznione", co miało związek z niechęcią zachodnich krajów do wspierania reżimu prezydenta Baszszara al-Asada.

Merkel z kolei wezwała Putina, by wykorzystał swój wpływ na Assada, aby zmienił on prawo, które pozbawia Syryjczyków ich majątków.