30 maja. Dziś Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego [KALENDARIUM]

30 maja - Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego

30 maja 2018 roku po raz kolejny obchodzimy Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego, będący częścią kampanii Międzynarodowej Federacji Stwardnienia Rozsianego, która chce zwiększyć świadomość na temat tej choroby, organizując konferencje, spotkania, koncerty i happeningi.

Stwardnienie rozsiane to przewlekła i póki co nieuleczalna choroba ośrodkowego układu nerwowego. W pierwszym okresie choroby najczęściej obserwowanymi objawami tej choroby są niedowład kończyn, zaburzenia widzenia, zaburzenia czucia oraz zaburzenia koordynacji i sprawności ruchowej. Nieleczone stwardnienie rozsiane może prowadzić do niepełnosprawności, w związku z którą chory może wymagać stałej pomocy ze strony opiekuna.

W Polsce na stwardnienie rozsiane chorych jest około 40-50 tysięcy osób. Niestety, nie wszyscy spośród nich spełniają rygorystyczne wymogi, które gwarantowałoby im dostęp do leczenia. W Polsce nie ma refundacji leczenia dzieci chorych na stwardnienie rozsiane poniżej 16 roku życia pomimo, że z medycznego punktu widzenia nie ma żadnych przeciwwskazań, aby to robić. Do programów leczenia nie kwalifikują się także osoby, które ukończyły 40 rok życia, nawet wtedy, gdy dotychczasowa terapia była skuteczna.

30 maja – rocznica pierwszej gali Mistrza Mowy Polskiej

30 maja 2001 roku po raz pierwszy odbyła się gala finałowa konkursu Mistrz Mowy Polskiej. Jest to program społeczny, mający na celu popularyzację języka polskiego i nagradzania osób, „które, według powszechnie uznanych kanonów, zasługują na miano Mistrzów Mowy Polskiej”. Wyborem osób, którym należy się ten tytuł zajmuje się zespół językoznawców i socjologów języka. Swojego laureata wybierają także Internauci, czytelnicy i widzowie w ogólnopolskim plebiscycie Vox Populi. Zeszłoroczny tytuł Mistrza Mowy Polskiej otrzymali Piotr Jacoń, Jarosław Gugała, Kinga Baranowska oraz Krzysztof Gosztyła, natomiast nagrodę publiczności otrzymała Joanna Kołaczkowska.

