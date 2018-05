Danina solidarnościowa rządu PiS. Kto złoży się na pomoc dla osób niepełnosprawnych?

puuchatek 5 minut temu Oceniono 1 raz 1

Nie wiem, dlaczego skasowano mój komentarz, więc go powtórzę.



Padła propozycja: zabrać 500+ najbogatszym (ludziom z 2. progu podatkowego). To by WYSTARCZYŁO do spełnienia postulatów opiekunów osób niepełnosprawnych, a ludzie zarabiający tyle, żeby wejść w 2. próg podatkowy i tak by tego nie odczuli.



Ale nie: zamiast tego dalej wypłacajmy po 500 zł na drugie i kolejne dziecko najbogatszym (plus koszty obsługi tego wypłacania), a za to zabierzmy im te same pieniądze w ramach "daniny solidarnościowej" (i ponownie zapłaćmy koszty obsługi tej operacji).



Logika - level: PiS.