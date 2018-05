Tragedia na australijskiej farmie. Policja znalazła 7 ciał z ranami postrzałowymi, w tym dzieci

krzepki.harry 10 minut temu 0

Ten gość bredzi.

My też mieliśmy w Polsce podobnego zawodnika - spalił całą rodzinę, żonę i kilkoro dzieci, przeżył tylko jeden syn. A ten opowiadał, że taka wola Boża, Bóg dał, Bóg wziął itp.

Nie ma normalnego ojca, który po zabójstwie dzieci przez dziadka opowiadałby takie farmazony jak: "Jeśli tak musiało się stać, to lepiej, że zrobił to właśnie on".

Śledztwo zapewne wykaże, że to on zrobił. Skoro teść utrudniał mu dostęp do dzieci, żona nie chciała mieć z nim nic do czynienia to psychol stwierdził, że on postawi kropkę nad "i", że skoro on nie ma dzieci, to oni też nie będą mieli i tą paskudną żonę która go zostawiła też ukaże. Teściowa była by świadkiem, a nawet jeśli nic by nie widziała to by kategorycznie zaprzeczyła, że jej mąż mógłby coś takiego zrobić. Nie mogła przeżyć.