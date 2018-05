W szpitalach umierają kolejne ofiary starć z wojskami Izraela. ONZ zajmie się sytuacją w Strefie Gazy

Zamieszki w strefie Gazy przed otwarciem ambasady USA w Jerozolimie, 14 maja 2018. (Fot. Khalil Hamra / AP Photo)

Do 55 osób wzrosła liczba ofiar dzisiejszych zajść w Strefie Gazy. W związku z masakrą Rada Bezpieczeństwa ONZ planuje specjalne spotkanie. Krwawe wydarzenia to efekt decyzji o przeniesieniu ambasady USA do Jerozolimy.

Decyzją Donalda Trumpa w poniedziałek otwarto ambasadę USA w Jerozolimie. Protesty przeciwko temu zbierają krwawe żniwo - w Strefie Gazy, według najnowszych informacji podanych przez CNN, zginęło co najmniej 55 osób, a ponad 2,7 tys. zostało rannych. Rada Bezpieczeństwa ONZ na porannym spotkaniu we wtorek poda szczegółowe informacje nt. sytuacji w Strefie Gazy. Protesty w Strefie Gazy Wystąpienia Palestyńczyków mają związek z decyzją Donalda Trumpa, że w poniedziałek 14 maja amerykańska ambasada została przeniesiona z Tel Awiwu do Jerozolimy. Otwarcie ambasady zbiega się z 70. rocznicą proklamowania niepodległości przez Izrael. W protestach według IDF (Siły Obronne Izraela, Israeli Defense Forces) miało uczestniczyć ponad 35 tys. osób w 12 miejscach przy granicy. Przez wiele godzin dochodziło do brutalnych starć, Izraelczycy postrzelili m.in. ludzi próbujących podłożyć bomby, z kolei protestujący palili opony i rzucali kamieniami w stronę żołnierzy. Czytaj więcej: Decyzja Trumpa wywołała masakrę. Tysiące protestujących, setki rannych, liczba ofiar wciąż rośnie Oprócz 55 ofiar śmiertelnych, wśród których są dzieci, co najmniej 500 osób zostało rannych. Głosy potępienia z różnych stron świata Turcja oskarżyła USA o współudział w mordowaniu ludzi w Strefie Gazy. Premier kraju Binali Yiildirim powiedział, że Stany Zjednoczone wraz z Izraelem uczestniczą w masakrze cywilów i stały się stroną zbrodni przeciwko ludzkości. "To ohydna masakra i mocno ją potępiamy" - dodał. Swój sprzeciw wobec sytuacji w strefie gazy wyraziły także Niemcy i Francja. Rzeczniczka ministerstwa spraw zagranicznych powiedziała, że prawo do pokojowego protestu musi mieć również zastosowanie w Strefie Gazy. Dodała, że Izrael ma prawo zabezpieczyć swoje ogrodzenie graniczne przed gwałtownymi wtargnięciami, ale powinien stosować należyte proporcje. Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian wezwał obie strony, by zapobiegły ponownemu wybuchowi konfliktu izraelsko-palestyńskiego. "Francja ponownie wzywa władze izraelskie do ostrożnych i powściągliwych działań z użyciem siły, które musi być ściśle proporcjonalne" - powiedział Le Drian w oświadczeniu. Zwrócił uwagę na konieczność ochrony ludności cywilnej, w szczególności nieletnich oraz na prawo Palestyńczyków do pokojowego protestowania. "Będziemy chronić obywateli" Każdy kraj ma obowiązek bronić własnych granic - odpowiedział na Twitterze premier Izraela Benjamin Netanyahu. Oskarżył Hamas o wysłanie tysięcy ludzi, aby przebili się przez granicę Strefy Gazy, by zrealizować cel zniszczenia Izraela. Jak dodał Netanjahu "będziemy nadal działać z determinacją, aby chronić naszą suwerenność i naszych obywateli.