Decyzja Trumpa wywołała masakrę. Tysiące protestujących, setki rannych, liczba ofiar wciąż rośnie

Według informacji palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia do godz. 13.30 czasu polskiego w strefie Gazy zginęło już 16 protestujących. Wystąpienia Palestyńczyków mają związek z zaplanowanym na poniedziałek 14 maja przeniesieniem amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy.

W protestach ma uczestniczyć ponad 35 tys. osób w 12 miejscach przy granicy. Dochodzi do brutalnych starć, Izraelczycy postrzelili m.in. ludzi planujących podłożenie bomb w jednym z miejsc, z kolei protestujący palą opony i rzucają kamieniami w stronę żołnierzy.

Oprócz 16 ofiar śmiertelnych, co najmniej 500 osób zostało rannych. Jak opisuje CNN, wśród ofiar jest m.in. 21-letni Anas Hamdan Qdeih, który zginął w Chan Junus (południowa część strefy Gazy). Około godz. 14 liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 25, a rannych do 1000 - poinformował haaretz.com.

W zaledwie 30 minut pojawiły się kolejne doniesienia, że zginęło tam co najmniej 37 osób, a 1600 zostało rannych.

Jeszcze przed 14 maja IDF (Siły Obronne Izraela, Israeli Defense Forces) zrzucały broszury na terenie Gazy, by Palestyńczycy nie zbliżali się do ogrodzenia, które oddziela Izrael od Gazy. Od marca na tamtych terenach w związku z protestami Izraelczycy zastrzelili ponad 50 osób - wynika z szacunków palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia.

Izrael utrzymuje, że według informacji wywiadu Hamas (palestyński ruch oporu) planował w najbliższym czasie "masakrę".

ONZ apeluje, Jerozolima szykuje się do uroczystości

ONZ wydało oficjalne wezwanie do Izraela, w którym zaapelowało o "połozenie kresu nieproporcjonalnego użycia siły przeciwko palestyńskim demonstrantom w Strefie Gazy" i do pełnego "poszanowania prawa humanitarnego i zniesienia blokady".

W tym samym czasie w Jerozolimie zostanie otwarta ambasada Stanów Zjednoczonych, trwają przygotowania do uroczystości, w której weźmie udział miedzy innymi córka prezydenta Donalda Trumpa - Ivanka oraz jej mąż Jared Kushner. Będą reprezentować amerykańskiego przywódcę jako jego bliscy doradcy.

W uroczystości weźmie udział ponad 800 gości. Przewodniczył jej będzie ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu David Freidman. Wśród amerykańskich oficjeli na miejscu będą między innymi zastępca sekretarza stanu John Sullivan oraz sekretarz skarbu Steven Mnuchin. Prezydent Donald Trump nie zdecydował się na wizytę w Izraelu. Ma na żywo połączyć się z uczestnikami uroczystości.

Otwarcie ambasady zbiega się z 70. rocznicą proklamowania niepodległości przez Izrael.

Ambasada w Jerozolimie

Ambasada została utworzona na terenie dotychczasowego konsulatu Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie. Na początku ma w niej pracować kilkadziesiąt osób. Decyzję o przeniesieniu placówki z Tel Awiwu podjęto po tym, gdy Donald Trump ogłosił, że uznaje Jerozolimę za stolicę Izraela. Decyzja została negatywnie oceniona między innymi przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.

Zdaniem krytyków, obecność ambasady w poprzednim miejscu, gwarantowała większą stabilność w regionie. Palestyńczycy, podobnie jak Żydzi, uważają bowiem Jerozolimę za swoją stolicę. Palestyńczycy chcą też, by we wschodniej części miasta powstała stolica ich niepodległego państwa.

Amerykański Kongres w 1995 roku przyjął ustawę zobowiązującą Stany Zjednoczone do przeniesienia ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Poprzednicy Donalda Trumpa nie decydowali się jednak na ten ruch. Tłumaczyli to względami bezpieczeństwa narodowego.

Arabskie media krytycznie o ambasadzie

Arabskie media opisują, że ta decyzja jest dowodem na niemożliwość osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie.

Publicyści gazet wydawanych nad Zatoką Perską podkreślają, że to smutny dzień dla regionu. "Inauguracja amerykańskiej ambasady w Jerozolimie nie zmieni faktu, Święte Miasto na zawsze pozostanie po części arabskie" - pisze Gulf News. Okładka gazety pozbawiona została dzisiaj kolorów. Czarno - biała grafika zwraca uwagę na problem uchodźców palestyńskich.

Wydawany w Arabii Saudyjskiej "Arab News" pisze, że spośród 86 zaproszonych państw świata swój udział w otwarciu ambasady potwierdziło 33 dyplomatów. Gazeta cytuje także słowa palestyńskich polityków. Ich zdaniem decyzja o przeniesieniu ambasady ożywi religijne konflikty i nie przyniesie pokoju. "Jerozolima przez całe wieki była miastem wielu religii" - przypomina gazeta, odwołując się do żydowskiej, chrześcijańskiej i muzułmańskiej obecności w Świętym Mieście.

Czekamy na Wasze opinie pod adresem: listydoredakcji@gazeta.pl