Komisja Europejska podjęła decyzję ws. Polski. Timmermans: bez szans na wycofanie art. 7

g.lesio godzinę temu Oceniono 27 razy 19

To było oczywiste. Żałosna próba zamydlenia oczu przez jakieś pozorne ruchy niby pokazujące ustępstwa nie mogły zakończyć się powodzeniem.

Ale wydaje mi się, że prezes ma to wszystko gdzieś - przecież jego celem jest rządzenie w czymś w rodzaju dyktatury ba Unia mu w tym tylko przeszkadza.

Więc idzie dalej w kierunku Polexitu - to jest jego prawdziwy cel.

Rządzenie jak długo się tylko da - najlepiej do śmierci a że Polska popadnie w całkowitą ruinę to ma top0 oczywiście gdzieś.

Po mnie może być potop - co mnie to obchodzi.