Dwóch Polaków pobitych przez nielegalnych imigrantów. Stan jednego z rannych jest poważny

Policja z Blankenberge rozpoczęła dochodzenie w sprawie ataku z użyciem noża przy ulicy A. Ruzettelaana. Do zdarzenia doszło około godziny czwartej nad ranem w środę wieczorem w pobliżu kampingu Dallas.

Dwóch Polaków zauważyło, jak trzech mężczyzn próbuje włamać się do ich ciężarówki - podaje serwis .hln.be. Początkowo napastnicy uciekli, ale po chwili wrócili i zaczęli obrzucać kierowców ciężarówki kamieniami. Wkrótce potem Polacy otrzymali serię pchnięć nożem, w tym m.in. w twarz. Obaj zostali przewiezieni do szpitala. Stan jednego z nich jest szczególnie poważny - jest na wpół sparaliżowany i już wiadomo, że czeka go długa rehabilitacja.

Według wstępnych ustaleń policji, prawdopodobnie nielegalni imigranci chcieli ukryć się w naczepie ciężarówki.

Jeden z pobitych kierowców opuścił już szpital. Drugi nadal jest pod opieką lekarzy.