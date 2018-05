Zaśmieciliśmy najgłębsze miejsce na Ziemi. Przerażające odkrycie na dnie Rowu Mariańskiego

Pisul Maximus 6 minut temu Oceniono 1 raz 1

Smutne to jest że wczoraj szedł marsz PO za wolnością a dzisiaj w Gazecie Wyborczej nie można dodawać komentarzy w 2 artykułach. Keden o pobiciu Polaków w Belgii przez imigrantów a drugi o czeczenie który zabił we Francji a przed atakiem krzyczał allah akbar.



... marsz oczywiście był porażką frekwencyjną

ale coś nie halo jednego dnia popierać wolność słowa a drugiego zabraniać się wypowiadać Polakom. Czy boicie się że Polacy przypomną że to PO chciała islamu w Polsce?