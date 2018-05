Pochodził z Czeczenii, urodził się w 1997 roku. Oto, co wiadomo o napastniku z Paryża

Piotr Sośnierz 2 godziny temu Oceniono 21 razy 9

Kultura silniejsza wypiera kulturę słabszą. Stara prawda, choć lemingi będą twierdzić, że to faszyzm, nazizm czy jeszcze co innego. To co dzieje się na zachodzie to właśnie wypieranie kultur zachodnioeuropejskich przez kultury bliskowschodnie czy afrykańskie, najczęściej oczywiście islamskie. Problemem nie jest to, że oni mają ciemniejszą skórę, czy inaczej wyglądają. Problemem jest to, że oni się nie integrują ze społeczeństwem miejscowym. Oni traktują te kraje jako nowe terytoria do ekspansji, a ludzi zamieszkujących je, jako przeciwników których w najlepszym razie należy przepędzić. Zachodnie rządy a przede wszystkim media, zaczadzone poprawnością polityczną, kryją wręcz patologie imigrantów. Okaleczanie dziewcząt, traktowanie kobiet jak ludzi gorszej kategorii, katowanie dzieci to tylko niektóre z nich. Te zachowania, powszechne w dzielnicach imigrantów są skrzętnie ukrywane, przedzierają się do przestrzeni publicznej jedynie kanałami pozamainstreamowymi. Najgorsze jest to, że państwa są bezradne i to nie dlatego, że nie mają środków. Państwa zachodnie same ubezwłasnowolniły się opacznie pojmowaną wolnością jednostki, tolerancją, otwarciem społecznym itp.