Szalony pomysł, ale może się udać. Chcą holować górę lodową, by uchronić kraj przed suszą

kzet69 2 godziny temu Oceniono 3 razy 3

Takie pomysły i nawet eksperymenty były już robione 30 lat temu, ma to na pewno szansę powodzenia z tym że temp.wody w Zatoce Stołowej to jest średnio +20 C czyli ta góra błyskawicznie będzie topnieć....