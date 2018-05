24 maja. Prezydent Andrzej Duda obchodzi trzecią rocznicę [KALENDARIUM]

Zenon Kusmider 4 godziny temu Oceniono 8 razy 4

Pan andrzej tak sobie lata do stanow pospotykac sie z jakimis kolesiami ktorzy pewnie nawet kompletu opon do passata nie sa w stanie zalatwic a w polsce niepelnosprawni nie maja na zycie. Na klase biznes dla pana andrzeja jest. Moze pan andrzej zwroci kase za biznes i zostawi sobie za turystyczna. Tyle marnotrawstwa moich podatkow jeszcze jakos zniose...



Z tym facetem nikt nie chce spotkac. Nikt nie chce go znac. Nikt publicznie do niego sie nie przyznaje. Nikt nie chce z nim robic interesow. Kazdy wie, ze to szemrany typ/kukielka. Najgorsze jest to, ze za to co nawywijal nie bedzie sie go dalo zamknac, poniewaz bydlo z wiejskie nie da sobie zrobic krzywdy. PO czy pis czy kukiz to jedno i to samo... Z wyjatkiem sld. SLD to najwieksze menelstwo w historii polski, z milerem na czele. Miller za ogorek powinien wisiec.