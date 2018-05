David Goodall poddał się eutanazji. Naukowiec miał 104 lata Gdy nadeszła pora, zwolnił wentyl

David Goodall urodził się w 1914 roku w Londynie. W 1941 roku ukończył Uniwersytet Londyński, a siedem lat później przeniósł się do Australii. Wykładał na Uniwersytecie w Melbourne.

Decyzja o eutanazji

David Goodall od dawna myślał o eutanazji. W wywiadzie emitowanym w TVN24 przyznał, że już nie cieszy się życiem. Dotychczas był bardzo aktywny. Wykładał na uniwersytecie nawet po ukończeniu stu lat. Okrzyknięto go najstarszym naukowcem w Australii. Dwa lata temu przeszedł na emeryturę.

Eutanazja w Szwajcarii

David Goodall miał jasne poglądy w sprawie eutanazji. – Jeśli ktoś zadecyduje, że chce się zabić, to powinno wystarczyć. Uważam, że nikt nie powinien się wtrącać – wyznał w wywiadzie. Naukowiec chciał skorzystać z eutanazji w Australii, ale nie jest ona tam legalna. Mężczyzna skorzystał z usług szwajcarskiej firmy Eternal Spirit, choć jak sam przyznał, wolałby umrzeć w Australii. Jego ciało ma być oddane do celów medycznych, a jeśli nie będzie ono potrzebne, wówczas jego prochy będą rozsypane w Perth w zachodniej Australii.

David Goodall. Ostatnie pożegnanie

David Goodall przed wyjazdem do Szwajcarii pożegnał się z częścią rodziny w Australii. Na lotnisko odwiózł go wnuk. Mężczyzna odwiedził jeszcze krewnych we Francji. Do ostatnich chwil towarzyszyli mu wnukowie oraz przyjaciel. Wczoraj, gdy nadeszła pora, mężczyzna położył się na łóżku i zwolnił wentyl, przez który do jego krwi dostał się Pentobarbital – silny środek znieczulający, który w dużych dawkach jest śmiertelny.

Eutanazja w klinice w Szwajcarii Fot. Philipp Jenne / AP Photo

Eutanazja. Nierozwiązany konflikt

Eutanazja budzi wiele kontrowersji. Jej nazwa pochodzi od greckiego euthanasia, które oznacza „dobrą śmierć”. W Europie eutanazja jest legalna również w krajach takich jak Albania, Belgia (bez ograniczenia wiekowego), Holandia czy Luksemburg. Zmiany mają nadejść również w Australii. Od czerwca 2019 roku w stanie Wiktoria eutanazji będą mogły poddawać się osoby śmiertelnie chore znajdujące się w ostatniej fazie choroby. Co roku liczba eutanazji rośnie.

