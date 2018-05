21 maja. Matura z hiszpańskiego i Dzień Kosmosu [KALENDARIUM]

21 maja. Matura 2018 – dziś egzamin z języka hiszpańskiego

21 maja to dzień egzaminacyjny dla tych maturzystów, którzy zdecydowali się na zdawanie egzaminu z języka hiszpańskiego. Arkusze na poziomie podstawowym zostaną otwarte o godzinie 9:00, z kolei te na poziomie rozszerzonym o godzinie 14:00.

Zasady tzw. „nowej matury” zakładają, że każdy z tegorocznych maturzystów musi przystąpić do jednego egzaminu z nowożytnego języka obcego, przy czym obowiązkowy jest wyłącznie egzamin na poziomie podstawowym. Maturzyści mogli wybrać jeden z sześciu języków – angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański i włoski. Podobnie jak w zeszłym roku, najwięcej osób zdecydowało się na zdawanie egzaminu z języka angielskiego.

21 maja odbędzie się egzamin maturalny z hiszpańskiego. Fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta

Egzamin pisemny z języka obcego to tylko jedna część matury z tego przedmiotu. Oprócz umiejętności pisania i czytania ze zrozumieniem maturzyści muszą wykazać się umiejętnością mówienia w języku obcym podczas egzaminu ustnego. Termin tych egzaminów ustalany jest w każdej szkole osobno, jednak musi się on odbyć między 5 a 25 maja. Oprócz języka obcego maturzyści muszą zdać język polski oraz matematykę na poziomie podstawowym oraz dowolny przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

21 maja - Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

Dzisiejszego dnia obchodzimy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 22 grudnia 2002 w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO. Obchody tego święta mają promować kulturę i różnorodność kulturową, również jako wartość, która może łączyć, a nie dzielić i przyczyniać się do pokoju na świecie.

21 mają – Dzień Kosmosu

Kolejnym świętem, które obchodzimy 21 maja jest Dzień Kosmosu. To święto, które ustanowiono z inicjatywy amerykańskich astronautów. Upamiętnia starania związane z poznawaniem kosmosu i stanowi okazję do tego, aby inspirować ludzi, a przede wszystkim dzieci, do tego, aby obserwowali nocne niebo i znaleźli pasję w nauce.

