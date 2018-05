18 maja. Matura z języka francuskiego i Międzynarodowy Dzień Muzeów [KALENDARIUM]

18 maja. Matura 2018 – dziś egzamin z języka francuskiego

W dniu dzisiejszym tegoroczni maturzyści zmierzą się z egzaminem pisemnym z języka francuskiego. O godzinie 9:00 rozpocznie się matura na poziomie podstawowym, z kolei o 14:00 na poziomie rozszerzonym.

Według nowej formuły maturalnej, każdy z tegorocznych maturzystów ma obowiązek przystąpić do co najmniej jednego egzaminu z nowożytnego języka obcego. Obowiązkowy jest egzamin na poziomie podstawowym. Uczniowie mieli do wyboru takie języki jak angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski oraz hiszpański. Podobnie jak w roku poprzednim, tak i w tym roku najpopularniejszym językiem okazał się język angielski.

Egzamin pisemny z języka obcego to jednak tylko część matury z tego przedmiotu. Oprócz tego, maturzyści muszą zdać egzamin ustny z tego samego języka. Termin tych egzaminów ustalany jest w każdej szkole osobno, jednak musi się on odbyć między 5 a 25 maja. Oprócz języka obcego maturzyści muszą zdać język polski oraz matematykę na poziomie podstawowym oraz dowolny przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Matura 2018. Egzamin z języka francuskiego napiszą tylko chętni. Fot. Łukasz Antczak / Agencja Gazeta

18 maja - Międzynarodowy Dzień Muzeów

18 mają to także Międzynarodowy Dzień Muzeów. Jest to coroczne święto, ustanowione w 1977 roku przez Międzynarodową Radę Muzeów, która działa przy UNESCO. Tego dnia lub w tygodniu poprzedzającym to święto różnego rodzaju muzea włączają się w obchody, organizując specjalne wystawy, prelekcje, spotkania i konkursy.

Najbardziej znanym wydarzeniem związanym z obchodami tego święta jest Noc Muzeów. Pierwsze takie wydarzenie odbyło się w 1977 roku w Berlinie, natomiast w Polsce w 2003 roku w Poznaniu. W kolejnym roku do poznańskiego Muzeum Narodowego dołączyły także Kraków i Warszawa. W tym roku Noc Muzeów będzie obchodzona zarówno dzisiaj, jak i w sobotę.

Lublin. Dzieci zwiedzające Galerie Labirynt podczas Nocy Muzeów 2017 Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta