17 maja. Matura z języka rosyjskiego oraz Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii [KALENDARIUM]

17 maja. Matura 2018 – dziś egzamin z języka rosyjskiego

17 maja to dzień kolejnego egzaminu dojrzałości. Tym razem za czarne długopisy chwycą ci uczniowie, którzy zdecydowali się pisać maturę z języka rosyjskiego. O godzinie 9:00 odbędzie się egzamin na poziomie podstawowym, natomiast o 14:00 – na poziomie rozszerzonym.

Przypomnijmy, że każdy z tegorocznych maturzystów ma obowiązek przystąpić do minimum jednego egzaminu z nowożytnego języka obcego. Obowiązkowy jest egzamin na poziomie podstawowym. Uczniowie mieli do wyboru takie języki jak angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski oraz hiszpański. Jak co roku konkurs popularności wśród maturzystów wygrał język Szekspira.

Egzamin pisemny z języka obcego to jednak tylko część matury z tego przedmiotu. Oprócz tego, maturzyści muszą zdać egzamin ustny z tego samego języka. Termin tych egzaminów ustalany jest w każdej szkole osobno. Oprócz języka obcego maturzyści muszą zdać język polski oraz matematykę na poziomie podstawowym oraz dowolny przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

17 maja. Tegoroczni maturzyści piszą dziś egzamin z języka rosyjskiego na obu poziomach. Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

17 maja - Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii

W dniu dzisiejszym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Święto to jest corocznym świętem, upamiętniającym usunięcie homoseksualizmu z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, o czym 17 maja 1990 roku zadecydowała Światowa Organizacja Zdrowia. Święto zostało ustanowione w 2004 roku jako Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii. W 2009 roku jego nazwę zmieniono na Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii i Transfobii, a w 2015 roku na Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii.

W tym dniu od 2005 roku odbywają się różnego rodzaju demonstracje, happeningi, festiwale filmowe i warsztaty, które mają zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat przemocy i dyskryminacji, której doświadczają osoby LGBTQIA.

17 maja, jak co roku, odbędzie się wiele marszy i happeningów z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii Fot. Kornelia Głowacka-Wolf/ Agencja Gazeta