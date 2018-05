Związki z Rosją i ciche przyzwolenie władz. Tak rośnie w siłę skrajna organizacja na Słowacji

W słowackim parlamencie zasiada skrajna prawica, w kraju doszło do zamordowania dziennikarza, który miał ujawnić związku władz z mafią. Po masowych protestach doszło do dymisji w rządzie. Tymczasem nieco na uboczu rozwijają się - jak na razie - mniej znane, skrajne organizacje. Jedną z nich są „Słowaccy poborowi" - nieformalna, paramilitarna grupa odwołująca się do skrajnych ideologii, populizmu i rządów silnej reki. O tym, jak poborowi rosną w siłę - i jak ma się to do sytuacji w całej Europie - rozmawiamy z Janem Gebertem, czeskim reżyserem i autorem filmu dokumentalnego o grupie.

Patryk Strzałkowski: „Słowaccy poborowi" - główni bohater filmu "Gdy nadejdzie wojna" - nie są szerzej znani w Polsce. Kim są jako grupa i kim są ich członkowie?

Jan Gebert: ''Słowaccy poborowi'' to licząca ok. 200 członków grupa paramilitarna, która działa na Słowacji. Działają całkowicie poza kontrolą rządu i - moim zdaniem - są przykładem nowej fali populizmu i faszyzmu, który rośnie w siłę Europie. Są dużo "milszą" i sprytniejszą wersją faszyzmu.

Jeśli chodzi o członków, to w większości przeciętni ludzie. Niektórzy są bardzo inteligentni, niektórzy głupi. Są wśród nich bogaci i ubodzy; młodzi, ale nie tylko. Cały przekrój społeczeństwa. I to mnie w nich najbardziej przeraża - że są zwyczajni. Ekstremizm stał się domeną zwykłych ludzi. To znak ostrzegawczy - jak dalece sięga ekstremizm w Europie.

Mówisz o faszyzmie - ale czy poborowi identyfikują się z konkretną ideologią?

- To część rosnącej w Europie ideologii. Powiedziałbym, że to po prostu rebelia przeciwko demokracji. Ci ludzie nie identyfikują się z Europą, z Unią Europejską. Wolą jakiś rodzaj autorytarnego czy nawet totalitarnego systemu. Podziwiają system podobny do putinowskiej Rosji. Widać to także po szczegółach. Wielu członków ma na Facebooku imię zapisane cyrylicą, by pokazać związku ze Wschodem.

Wciąż mówią też o "słowiańskiej krwi". Jest tam zatem nawiązanie do bycia częścią czegoś większego, do idei panslawianizmu. Choć ich lider Peter Svrcek nie mówi wiele o polityce, to wszyscy poborowi mają bardzo podobne poglądy.

W dwóch momentach filmu widać sceny, przywodzące na myśl totalitarne reżimy. Svrcek najpierw znosi wewnętrzne wybory w organizacji, później każe nowym poborowym nosić opaski z numerem zamiast imienia.

- Sam byłem zdziwiony, że Peter zgodził się na nagrywanie tego, jak znosi wybory w swojej organizacji. Tworzyli swój własny totalitarny system, z dożywotnią władzą, numerem zastępującym imię na żółtej opasce na ramieniu. To dziwne, że Peter nie widział, że to jest dyskredytujące. On był z tego dumny.

Tymczasem organizacja Svrceka nie spotyka się ze specjalnym oporem władzy - a wręcz przeciwnie?

- Zdecydowanie jest dla nich ciche przyzwolenie i to nie tylko ze strony państwa, ale też od społeczeństwa. Wszystkie władze, które ma reagować na takie działania, od policji począwszy, nie robią tego. Ignorują ich, nie przejmują się lub nawet wspierają. Zatem oni nie spotykają się z oporem. A teraz dostają zielone światło od społeczności.

Ale działania poborowych są też relacjonowane przez słowackie media. Czy toczy się zatem dyskusja o ich działalności?

- Tak, mówi się o nich. Ale jest też przyzwolenie. Gdy maszerują ulicami, to nie ma nikogo, kto by się przeciwstawił. Nie ma nawet nikogo, to by pokiwał głową z dezaprobatą. Jest milczenie. Wszystko im się udaje. Bez problemu dostają zezwolenia na demonstracje. Nikt nie zadaje pytań. Ale przecież wszyscy wiedzą, o co tej grupie chodzi.

To pokazuje, jak wrażliwa na ataki jest demokracja. Ona nie wie, jak poradzić sobie z tymi grupami. Tymczasem oni są w stanie wykorzystać wszystkie zalety demokratycznego ustroju, by go zniszczyć. Czerpią korzyści z demokracji, chociaż jej nienawidzą.

Uważa pan, że poborowi mają plan wykorzystać demokrację oraz obecną sytuację polityczną na Słowacji - dymisje i złość po zamordowaniu dziennikarza?

- Na pewno mogą wykorzystywać demokrację do własnych celów. I może im się udać. Czują, że teraz jest ich moment w historii. Mówią, że zakończyła się era liberałów i przyszła kolej na nich. Widać w Europie i nie tylko, że rządy silnej ręki zyskują popularność.

Do tego Słowacji po zabiciu Jana Kuciaka i spowodowanych tym dymisjach w rządzie śledztwo wykazało, że władza miała powiązania ze słowacką i włoską mafią. Mieliśmy największe demonstracje antyrządowe od 1989 roku. Społeczeństwo czuje, że nie ma wśród partii prawdziwej alternatywy. Gdy nie ma grupy, która przekuła by to niezadowolenie w coś pozytywnego, ludzie zwrócą się w stronę populistów jak Peter Svrcek. Jego organizacja zdecydowanie może na tym zyskać.

W filmie widać też powiązania poborowych z Rosją. Nie tylko odwołania do rządów silnej ręki, ale też kontakty z "Nocnymi Wilkami". Ta relacja z Rosją ma dla nich duże znaczenie?

- Na pewno jest połączenie ideologiczne. Duża część społeczeństwa Europy Wschodniej skłania się obecnie w stronę rosyjskiego modelu rządów. Peter Svrcek w wieku 15 lat pojechał do Rosji na obóz treningowy, współorganizowany przez Kozaków i Specnaz. Był tam kilka tygodni. To musiało być dla niego kształtujące doświadczenie. Poborowi mają też kontakty z ludźmi z rosyjskiej ambasady, która jest bardzo aktywna na Słowacji.

Rosja ma interes we wspieraniu "V kolumn" w krajach Europy. Poborowi działają poza kontrolą państwa i mają wywrotowy potencjał.

Czyli Rosja mogłaby wykorzysta taką grupę do własnych celów?

- Słowaccy poborowi i Peter Svrcek pokazują się jako bardzo niezależni i pewni siebie. W ograniczonym stopniu pozwoliłbym Rosjanom mieć głos na temat tego, co robi. Ale na pewno jest tam związek i przyjazny stosunek.

Poborowi pojawiają się w mediach, ale widać też, że są sceptyczni. W jednej scenie widać, jak Svrcek jedno mówi przed kamerami, a zupełnie co innego - prywatnie. Jak udało ci się zdobyć ich zaufanie na tyle, by uchwycić takie momenty?

- To był długi proces. Ale Peter Svrcek kocha siebie i kocha być filmowany. To wzmacnia jego pozycję w grupie, kiedy biega za nim ekipa z kamerą. Wierzył też, że film będzie swego rodzaju "pomnikiem" dla niego. Czasem musiałem stosować sztuczki, by pokazać jego inną twarz.

Widać ją w kilku momentach. Na przykład kiedy jedziemy samochodem i przypadkiem napotykamy grupę uchodźców idących z południa Europy do Austrii. Poborowi zaczęli krzyczeć, przeklinać, udawali, że strzelają z karabinów. To pokazuje ich prawdziwą twarz.

Uważa pan, że wzrost Słowackich Poborowych to część szerszego zjawiska w Europie?

- To na pewno jest związane z obecnym klimatem politycznym w Europie - wzrostem populizmu i nacjonalizmu. Do 2016 roku poborowi byli mało znaną grupą, która ćwiczyła musztrę w lesie. Ale ostatnie zmiany geopolityczne ośmielały ich i wypchnęły z lasu. Czołowi politycy, jak Viktor Orban, Miloš Zeman, niemieckie AfD, politycy na wschodzie mówią mniej więcej to samo, co oni, np. w temacie migracji. Słowaccy poborowi zdali sobie sprawę, że to ich szansa, aby wyjść z lasu i zostać zaakceptowanymi w społeczeństwie. Żeby ekstremizm stał się częścią normalności, mainstreamu. Teraz oni mają ambicje polityczne.

Swoim filmem chciałem powiedzieć, że ekstremizm został zaakceptowany jako norma w społeczeństwie. To obecnie wielki problem. Uważam, że głównym bohaterem jest tam nie Peter Svrcek, a milczące społeczeństwo. To ono przyczynia się do sukcesu tej grupy. Ekstremiści odnoszą sukces tylko wtedy, gdy ogół ludzi się na nich otwiera. To dzieje się w Europie i to dzieje się w przypadku poborowych.

Film "Gdy nadejdzie wojna" będzie prezentowany w ramach 15. Festiwalu Millennium Docs Against Gravity 11 - 26 maja 2018 w dniach 14, 17 i 18 maja w warszawskiej Kinotece. Pełen program dla wszystkich miast dostępny jest na docsag.pl.

Jan Gebert - urodzony w 1981 roku czeski dziennikarz i filmowiec. Absolwent Uniwersytetu Karola w Pradze. Debiutował średniometrażowym filmem dokumentalnym „Gra o kamień” w 2012 roku. Otrzymał za niego Nagrodę Specjalną Jury na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Jihlavie.