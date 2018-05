16 maja. Matura z chemii i historii oraz Dzień Straży Granicznej [KALENDARIUM]

16 maja. Matura 2018 – egzaminy z chemii i historii

Dzień 16 maja to kolejny dzień tegorocznych matur. O godzinie 9:00 abiturienci zaczną pisać egzamin z chemii, z kolei o godzinie 14:00 – z historii. Przypomnijmy, że oba te egzaminy nie należą do grupy egzaminów obowiązkowych. Maturzyści mogą do nich przystąpić, jeżeli chcą i zgłosili taką chęć, składając we wrześniu deklarację maturalną.

Według nowej formuły maturalnej, egzaminy z przedmiotów dodatkowych można zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Mimo to organizowane są egzaminy z tych przedmiotów również na poziomie podstawowym – mogą do nich przystąpić maturzyści zdający tzw. „starą maturę”, czyli ci, którzy kończyli szkołę ponadgimnazjalną w latach 2004-2015 i chcą poprawić swój wynik lub podejść do matury po raz pierwszy.

16 maja to dzień egzaminów z chemii oraz historii. Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

Do egzaminów obowiązkowych należy m.in. egzamin z wybranego nowożytnego języka obcego. Ci maturzyści, którzy zadeklarowali chęć zdawania języka rosyjskiego, przystąpią do egzaminu już jutro.

16 maja - Dzień Straży Granicznej

W dniu 16 maja obchodzimy Dzień Straży Granicznej, który został uchwalony przez Sejm RP w 1995 roku. Święto to upamiętnia dzień rozpoczęcia służby nowo utworzonej formacji Straży Granicznej. W przeszłości Straż Graniczna, wywodząca się z formacji granicznych powstałych po I wojnie światowej w 1919, obchodziła swoje święto 11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości. Pozostałością po tym święcie jest wręczanie odznaczeń dla zasłużonych w służbie właśnie w tym dniu. Po II wojnie światowej, SG wchodząca w skład Wojsk Ochrony Pogranicza świętowała dzień 12 października w rocznicę bitwy pod Lenino, czyli w dniu oficjalnie uznawanym jako Dzień Wojska Polskiego

16 maja to także Dzień Straży Granicznej. Świętują nie tylko ludzie, ale także psy służbowe. Fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta